Федун: Глушаков упакован деньгами «по самые не могу»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал игру молодых футболистов команды в матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Зенитом» (3:0), а также поделился мнением о происходящем в жизни капитана красно-белых Дениса Глушакова.

«Это тренировка, хорошая тренировка. Видно, что есть класс, есть талант, дальше нужно всё это реализовывать. Не считаю, что игру команды вёл Глушаков, это делали Умяров и Зобнин.

Что касается происходящего в жизни Дениса, то он парень взрослый, не восемнадцатилетний пацан уже, чтобы расстраиваться из-за всех проблем. Всё нормально.

Обсуждал ли с Глушаковым его дела? Какие? Я могу с ним обсуждать только его контракт, он у него длинный. Денис упакован деньгами «по самые не могу». Всё нормально, а всё остальное — это его проблемы, они должны быть за полем», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.