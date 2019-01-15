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Милнер: Алисон не беспокоится об ошибках и играет так, будто ничего не произошло

Милнер: Алисон не беспокоится об ошибках и играет так, будто ничего не произошло
Футбол / Англия

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о голкипере мерсисайдцев Алисоне Бекере.

«Переход в новый чемпионат никогда не бывает простым. Это новый образ жизни, новые погодные условия и обстановка. Но Алисон показывает невероятные результаты. Он отлично выбирает позицию, хорош в игре ногами и совершает множество сейвов.

Каждый игрок допускает ошибки, но вратари чувствуют себя немного иначе, потому что их ошибки часто приводят к голам. Алисон не беспокоится об ошибках, он всегда остаётся уверенным и продолжает играть так, будто ничего не произошло. Это очень важно. В этом сезоне он просто невероятен. Я верю, что Алисон будет важным игроком для „Ливерпуля“ и в дальнейшем», — приводит слова Милнера официальный сайт «Ливерпуля».

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