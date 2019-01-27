«Кьево» — «Фиорентина»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 27 января, на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Кьево» — «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистентами главного судьи выступят Фабиано прети и Франческо Фьоре. Резервным рефери на матч назначен Федерико Дионизи.



После 20 туров «Фиорентина» набрала 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кьево» (8) — на последнем, 20-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является «Ювентус», набравший 56 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Кьево» — «Фиорентина» на «Чемпионате»