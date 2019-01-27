Пеллегрини — о вылете из Кубка Англии: стыдно за игроков «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение со счётом 2:4 в выездном матче 1/16 финала Кубка Англии с «Уимблдоном», выступающим в третьей по силе лиге страны.
«Злился ли в перерыве на своих игроков? Да, конечно. Было стыдно за них. Не ожидал такого отношения. Не думал, что мы будем так играть с командой третьего дивизиона.
Соперник начал так, как мы должны были начинать. У «Уимблдона» качественные футболисты, они использовали высокий темп. Мы не смогли соответствовать такому уровню», — приводит слова Пеллегрини Sky Sports.
Напомним, в 1/32 финала Кубка Англии «Вест Хэм» на своём поле обыграл «Бирмингем Сити» со счётом 2:0, а «Уимблдон» в гостях вырвал победу в матче с «Флитвуд Таун» (3:2).
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