Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович не покинет команду в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб официально объявил о продлении контракта с 29-летним форвардом.

«Вест Хэм Юнайтед» рад сообщить, что Марко Арнаутович продлил контракт. Австриец подтвердил свою 100-процентную верность «молотобойцам» после того, как решил положить конец спекуляциям, связывающим его с переездом в Китай, продлив своё соглашение с клубом», — говорится в сообщении пресс-службы «Вест Хэма».

Арнаутович выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. Предыдущий контракт Марко с «Вест Хэмом» был рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги австриец забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах.

Ранее сообщалось, что в покупке Арнаутовича были заинтересованы китайские клубы «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Эвергранд», однако они отказались заплатить за трансфер £ 50 млн (около € 56,7 млн), которые потребовало руководство «Вест Хэма».

«Молотобойцы» после 23 туров занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко.