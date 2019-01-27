«Шальке-04» готов продать Руди «Манчестер Сити» за € 40 млн

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Шальке-04» Себастьяном Руди. «Горожане» хотят арендовать 28-летнего игрока до конца сезона, сообщает The Sun.

Руководство «Шальке-04» готово расстаться с Руди только на условиях полноценной продажи. Клуб из Гельзенкирхена хочет выручить с трансфера полузащитника около € 40 млн.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Себастьян принял участие в 10 матчах. Футболист провёл 4 встречи в Лиге чемпионов, а также помог «Шальке-04» в одной игре в Кубке Германии.

«Манчестер Сити», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 24-го тура «горожане» на выезде сыграют с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 29 января и начнётся в 23:00 мск.