Мората: люди, знающие меня, понимают, что значит для меня переход в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората прокомментировал предстоящий трансфер в мадридский «Атлетико». Сегодня, 27 января, испанский форвард пройдёт медицинское обследование в клубе.



«Очень счастлив, ждал этого много дней. Мне всё ещё нужно пройти медицинское обследование, но я очень счастлив и хочу поскорее начать тренироваться с товарищами по команде.



Люди, которые всегда со мной, знают, что чувствую сейчас и как буду чувствовать себя завтра. Очень рад быть здесь. Нормально, что люди говорят о моём прошлом в „Реале“, но прошлое — это прошлое, мы не в силах его изменить. Я начинал в „Атлетико“, и люди, которые знают о моём происхождении, знают мою историю, понимают, что это для меня значит. Надеюсь, всё пройдёт гладко», — приводит слова Мораты AS.



26-летний Мората перешёл в «Челси» из «Реала» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 66 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и стал автором пяти забитых мячей. Контракт форварда с английским клубом действует до лета 2022 года.

СМИ: Мората сегодня пройдёт медосмотр в «Атлетико»