Мората прошёл медосмотр в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората прошёл медицинское обследование в мадридском «Атлетико», сообщает AS.



По информации издания, в ближайшее время 26-летний испанский форвард подпишет контракт с мадридским клубом. Ожидается, что «Атлетико» арендует Морату до конца сезона-2019/19 и заплатит лондонскому «Челси» € 7,5 млн. В арендном соглашении будет прописана опция выкупа футболиста за € 40—45 млн.



Мората перешёл в лондонский «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. Сумма трансфера нападающего составила € 66 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и стал автором пяти забитых мячей. Контракт форварда с английским клубом действует до лета 2022 года.

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