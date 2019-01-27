«Витесс» Слуцкого проиграл «Фортуне», пропустив на 92-й минуте

В матче 19-го тура нидерландской Эредивизии «Фортуна» принимала «Витесс», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким. Встреча прошла в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Витесса» Брайан Линссен, отличившийся на 7-й минуте после передачи вратаря Эдуарду. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Фортуны» Ларс Хуттен, голевой пас отдал форвард Андре Видигал. Победный мяч забил нападающий хозяев Финн Штоккерс на 92-й минуте.

«Фортуна» прервала серию «Витесса» без поражений в чемпионате Нидерландов из трёх матчей. Ранее команда Слуцкого одержала две победы и один раз сыграла вничью.

«Витесс», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии, «Фортуна» (23) — девятое.