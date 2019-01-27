Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Витесс» Слуцкого проиграл «Фортуне», пропустив на 92-й минуте

«Витесс» Слуцкого проиграл «Фортуне», пропустив на 92-й минуте
Футбол / Прочие турниры

В матче 19-го тура нидерландской Эредивизии «Фортуна» принимала «Витесс», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким. Встреча прошла в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Витесса» Брайан Линссен, отличившийся на 7-й минуте после передачи вратаря Эдуарду. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Фортуны» Ларс Хуттен, голевой пас отдал форвард Андре Видигал. Победный мяч забил нападающий хозяев Финн Штоккерс на 92-й минуте.

«Фортуна» прервала серию «Витесса» без поражений в чемпионате Нидерландов из трёх матчей. Ранее команда Слуцкого одержала две победы и один раз сыграла вничью.

«Витесс», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии, «Фортуна» (23) — девятое.

Нидерланды - Эредивизия. 19-й тур
27 января 2019, воскресенье. 14:15 МСК
Фортуна
Ситтард-Гелен
2:1
Витесс
Арнем
0:1 – Линссен – 7, 1:1 – Хуттен – 74, 2:1 – Штоккерс – 90+2
Слуцкий: игрок «Витесса» плакал в раздевалке после неудачного дебюта
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент