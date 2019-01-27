Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я не ною и не жалуюсь

Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни сказал, что у него не было никаких личных проблем с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, однако он не был доволен своим игровым временем.

«Когда Каррера уходил из «Спартака», я с ним нормально попрощался: Ok, thank you, goodbye. Он сказал примерно такие же слова. Никаких обид.

Да, я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало моё игровое время. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчён. Как иначе — я профессиональный футболист, всегда хочу выходить на поле.

Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…», — приводит слова Ханни Sport24.

По словам 28-летнего полузащитника, он оставил в прошлом этот этап в карьере и старается с оптимизмом смотреть в будущее.

«Любой опыт — это опыт. Даже негативный. Я не ною и не жалуюсь — я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее — прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял», — сказал Софьян.

Напомним, Ханни перешёл в «Спартак» из «Андерлехта» в начале 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги алжирец забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах.