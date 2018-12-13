Ханни: говорил Родионову, что не буду держаться за свой контракт

Самое яркое индивидуальное преображение в «Спартаке» Олега Кононова произошло с Софьяном Ханни. Из игрока запаса, с грустным лицом наблюдающего за матчами своей команды из ложи прессы, алжирец превращается в одного из лидеров команды. Мы встретились с Софьяном за два дня до матча «Спартака» с «Вильярреалом» и услышали, что изменилось за последние месяцы.

Каррера

— Всё просто. При Кононове я играю в футбол, а при Каррере действительно иногда сидел на трибуне. Для меня главное – быть на поле, показывать, что ты можешь, но прежний тренер не давал достаточно шансов продемонстрировать свой потенциал.

— Почему так происходило?

— Не знаю, я так и не получил ответ на этот вопрос. С Массимо мы общались, у нас не было личных проблем, но таким было его решение. Не могу жаловаться, но предполагаю, что он просто не считал меня футболистом своего формата.



— Но ведь именно Каррера был инициатором приглашения.

— Не знаю. Думаю, меня приглашал именно «Спартак», а не Каррера. Но было действительно странно, что новичок, который пришёл для того, чтобы играть, сразу стал запасным. Тем более я мог забить мяч, но затем вновь оставался на скамейке или не попадал в заявку.



— Во времена Массимо, особенно при переходе на тактику 4-3-3, каждый игрок должен был уделять значительное внимание обороне. Может, проблема была в этом?

— Я всегда отрабатываю сзади и стараюсь выдать максимум в оборонительном аспекте. Не думаю, что проблема в этом. Мне кажется, что тренерскому штабу, особенно с переходом на 4-3-3, просто не была нужна «десятка», игрок с моим функционалом. С другой стороны, если команда обладает несколькими качественными футболистами, то игровая стратегия может строиться с учётом их способностей, а не вопреки. Хотя я не тренер и не могу судить.

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— Был хоть один день, когда появлялись мысли: «Я несчастлив и хочу уйти»?

— Мне всё нравилось в «Спартаке». И я даже разговаривал об этом с мистером Родионовым. Говорил ему: «Я счастлив в команде, у меня отличные партнёры, Москва – классный город, здесь комфортно и мне, и семье. Вы делаете всё, чтобы мне было хорошо. Единственная проблема — я не играю в футбол».

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— Родионов подошёл к вам и узнал, как дела?

— Нет, я сам решился. Он же говорит по-французски. Мне было важно услышать мнение руководства, донести, что я очень хочу быть в «Спартаке». Но если они считают меня лишним, то я не буду держаться за хороший контракт и уйду туда, где буду играть. Ведь я всё ещё молодой футболист, который не может терять время, находясь вне заявки. Но Родионов обнадёжил, что клуб на меня рассчитывает.



— В какой-то момент мы увидели ваше обращение в «Твиттере». Для профессионального футболиста это выглядело странно.

— А что там такого было?

— Вы благодарили за поддержку Евгения Кафельникова и заявили, что не знаете, почему не играете.

— Не вижу ничего страшного. Мне действительно было тяжело, а этот человек писал, поддерживал. Было правильно ответить ему и поблагодарить. Я вообще получал много сообщений от болельщиков, они хотели чаще видеть меня на поле, желали удачи. Конечно, это было эмоциональное действие, но я в тот момент так себя чувствовал и вроде бы никого не обидел.



— Вы говорите, что было важно поблагодарить болельщиков, но вы оказались одним из тех, кто не обратился к Каррере в «Инстаграме», когда он ушёл. Просто забыли?

— Зачем это было нужно, если мы всё равно встретились лично? На прощальном ужине я сказал: «Спасибо, до свидания». Так бывает – тренеров увольняют, это обычная ситуация для футбола. И если у тебя нет чувства внутри, чтобы написать в соцсетях что-то особенное, то и делать этого не нужно. Вот у меня такого чувства не было.

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Рианчо, Кононов

— Ходили слухи, что значительное влияние как на тактику, так и на выбор состава в клубе оказывал Рауль Рианчо.

— Не знаю. Для меня главным был Каррера, а другое распределение ролей, вообще-то, футболиста интересовать не должно. Но могу сказать, что Рауль первым дал мне шанс, после чего я начал забивать. В этот момент я смог играть матчи от начала до конца без страха ошибиться и быть заменённым на 60-й минуте. Проводя на поле игры от и до, ты просто чувствуешь себя уверенно и начинаешь показывать то, что умеешь.

Фото: РИА Новости

— Сейчас мы видим другое, счастливое лицо Софьяна Ханни.

— Конечно. Если ты играешь и побеждаешь, то счастлив. Если наоборот – грустен. Все футболисты одинаковые. Сейчас я вижу, что Кононов мне доверяет, что мы пытаемся играть в атакующий футбол, забиваем больше мячей, получаем удовольствие от работы на тренировках, побеждаем в чемпионате России.



— Переход на атакующий футбол пока выглядит как красивые слова.

— Я не согласен. Мы действительно играем от атаки и отрабатываем именно комбинационный футбол. Тренировочный процесс вообще полностью изменился, и сейчас нужно просто выполнять задания и верить, что всё это принесет пользу. Лично мне новая тактика и стратегия Кононова очень нравятся, потому что объективно я игрок атакующего склада.

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Москва, фанаты, Глушаков

— Как вы вообще чувствуете себя в Москве?

— Мне всё нравится. Не понимаю почему, но мне здесь хорошо. В первое время город был немного сложным для жены, потому что Москва очень большая по сравнению с Брюсселем. Но сейчас это не проблема, привыкли.



— Назовите три любимых места.

— Да я особо никуда не хожу. Я живу на Арбате, там мы покупали первые сувениры, когда переехали в Москву, – это памятное место. Есть ещё один ресторан, где шеф-повар турок. Я играл в этой стране, и у меня осталось много друзей. Но главное место, конечно, наш стадион. Он восхитительный. И я правда никогда не видел таких болельщиков. Как встретил полные трибуны на матче с Бильбао, так видел заполненные сектора даже в самых дальних городах и странах. Правда, в последнее время на нас ходят меньше, но команде важно вернуть доверие болельщиков, нам их очень не хватает.



— Но в то же время вы поддерживаете Глушакова.

— Конечно, он наш капитан. Мы ему полностью доверяем.

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— А вы слышали, что Денис повлиял на голосование за капитана?

— Впервые слышу об этом. Это невозможно. Не знаю, кто и зачем это говорит, но я не был удивлён, что большинство игроков проголосовали за Дениса. Он ведь уже был капитаном несколько лет, всегда выступал от имени игроков.



— Но голосование было в Москве или в Австрии?

— В Москве, конечно. Говорю вам, Глушаков – наш капитан, в решении команды не может быть сомнений.

Роналдо, Роналду и титулы

— О чём вы думаете, находясь в «Спартаке»?

— О победе в каждом новом матче. Сейчас – над «Вильярреалом». Но главная цель – выиграть как можно больше титулов.



— А если представить, что цель в Москве достигнута, то о каком клубе вы бы мечтали?

— Ну, мой любимый клуб – «Реал». У меня не было шанса болеть за кого-то ещё. Во-первых, Зидан – алжирец, который стал футболистом во Франции. Во-вторых, за Мадрид играл мой любимый футболист. Роналдо, тот что бразилец, феномен. Он делал на поле вещи, неподвластные кому-то ещё. Даже по сравнению с Месси и Криштиану — это другой, более высокий уровень.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— А если сравнивать Месси с Роналду?

— Выбираю Криштиану, конечно. Мне нравится не только его футбол, но и ментальность, сильный характер. Он был лучшим и в Португалии, и в Англии, и в Испании, и сейчас в Италии. И, например, в «МЮ» или «Реале», двух великих клубах, он уже стал легендой. У Месси такого уже не будет, он отдал себя «Барселоне». Мне ближе подход Роналду.

— В современном футболе большинство талантов приходит из Франции. В чём феномен развития футбола в стране?

— Я прошёл разные академии и могу сказать, что во Франции они просто топ. Вы видите это и на разных юношеских турнирах, где французы практически всегда побеждают. Если объяснять коротко, то дело в развитии игровых качеств футболиста. Тренеры не смотрят только на результат, не стараются набрать в команду высоких или чуть раньше повзрослевших, не отказываются от худых и маленьких, а подводят парня ко взрослому футболу, развивая технику, понимание футбола. Например, в «Нанте» мы не так часто побеждали, но у тренеров был бережный план, согласно которому ребята могли раскрыть свой потенциал уже ближе к переходу во взрослые команды. Ведь если в детстве ты берёшь физикой, то прогресс на этом остановится. А если к технике в какой-то момент добавится и сила, это будет игрок высокого уровня.



— «Спартак» сейчас тоже берёт техникой. Верите, что команда раскроется и возьмёт титул?

— Легче всего сказать: да, мы обязательно это сделаем. Но у нас правда было очень много плохих матчей. Мы далеко не на первом месте в таблице, «Зенит» имеет большое преимущество. Да и нынешний футбол хоть и приносит очки, но всё-таки далёк от идеала. Да, «Спартак» немного прибавил, но пока этого мало, и нам будет над чем спокойно поработать зимой. И всё-таки ощущения положительные. Ведь по качеству игроков мы обязаны бороться за золото. Учитывая результаты матчей с прямыми конкурентами – мы готовы. Нужно просто не терять очки в матчах со средними командами и банально биться за победу в каждом матче. Надеюсь, мы вернём доверие болельщиков и докажем, что играем за «Спартак» не просто так.