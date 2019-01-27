Б. Сако перешёл из «Вест Бромвича» в «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Вест Бромвича» Бакари Сако перешёл в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Футболист достался «орлам» бесплатно и подписал с клубом контракт до конца сезона.

«Я так рад вернуться в «Кристал Пэлас». Я чувствовал, что у меня здесь есть незавершённые дела, потому что я действительно наслаждался футболом, но пара травм остановила этот импульс. У меня много отличных воспоминаний об игре за клуб перед нашими замечательными болельщиками. У нас отличная команда и очень опытный тренер, который многому научил меня в прошлом. Не могу дождаться, чтобы снова надеть футболку команды", — приводит слова Сако официальный сайт клуба.

30-летний Сако выступал за «Кристал Пэлас» с 2015 по 2018 год. Прошлым летом он покинул клуб по окончании контракта. В октябре Сако в статусе свободного агента перешёл в «Вест Бромвич», за который провёл пять матчей в Чемпионшипе, не отметившись результативными действиями.