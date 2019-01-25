«Кристал Пэлас» арендовал голкипера «Сан-Паулу» Перри с опцией выкупа

Голкипер бразильского «Сан-Паулу» Лукас Перри продолжит карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт английского клуба.

21-летний бразильский футболист будет выступать за английский клуб на правах аренды до конца европейского сезона. При этом у «Кристал Пэлас» после завершения срока действия арендного соглашения будет право выкупить Перри.

В завершившемся сезоне чемпионата Бразилии Перри выступал за молодёжную команду «Сан-Паулу» и девять раз оказывался на скамейке запасных основной команды. В активе футболиста пять матчей в молодёжной национальной сборной, в составе которой он дебютировал в октябре 2016 года.

После 23 туров английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Кристал Пэлас».