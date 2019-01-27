Лодыгин перешёл в «Олимпиакос»

Греческий «Олимпиакос» объявил о переходе вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина. Об этом сообщает официальный «твиттер» греческого клуба.

«Олимпиакос» арендовал российского голкипера до конца сезона-2018/19. В нынешнем сезоне Лодыгин не провёл ни одного матча в чемпионате России, 14 раз оставшись в запасе.

28-летний Лодыгин начинал карьеру в Греции и является воспитанником клуба «Ксанти». За «Ксанти» он выступал с 2009 по 2013 год, а затем перешёл в «Зенит». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В составе «Зенита» голкипер принял участие в 164 матчах и пропустил 157 голов. С клубом из Санкт-Петербурга он становился чемпионом России, обладателем Кубка России, а также двукратным обладателем Суперкубка России.