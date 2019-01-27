«Барселона» использовала письма Неймара в переговорах с де Йонгом

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который летом перейдёт в «Барселону», отказался стать игроком «ПСЖ». Возможно, это произошло из-за бразильского нападающего парижского клуба Неймара, сообщает AS.

По данным источника, «Барселона» в ходе переговоров показала де Йонгу письма Неймара, которые бразилец присылал в каталонский клуб. В них Неймар жаловался на низкую конкурентоспособность чемпионата Франции, жёсткость соперников и неприятную для него погоду. Также форвард признался, что ошибся, когда перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Это стало одним из аргументов при выборе голландцем нового клуба.

Напомним, что «Барселона» договорилась о переходе 21-летнего де Йонга за € 75 млн. Эта сумма может возрасти ещё на € 11 млн за счёт бонусов.