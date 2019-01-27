Дебютный гол Семеду за «Барселону» в видеообзоре матча Примеры с «Жироной»

В 21-м туре чемпионата Испании «Барселона» победила «Жирону» со счётом 2:0. Матч состоялся на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

Счёт на девятой минуте открыл португальский защитник Нелсон Семеду, для которого этот гол стал дебютным в составе «Барселоны». Второй гол забил Лионель Месси, которому ассистировал Жорди Альба.

Эта победа стала восьмой подряд для «Барселоны» в матчах Примеры.



После матча «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 49 очков. «Жирона» (24) осталась на 13-м месте.

В следующем туре «Барселоне» предстоит домашняя встреча с «Валенсией». Матч состоится 2 февраля. «Жироне» предстоит гостевой матч с «Эйбаром», который пройдёт 3 февраля.