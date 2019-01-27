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Дубль Ю. Поульсена помог «РБ Лейпциг» разгромить «Фортуну»

Дубль Ю. Поульсена помог «РБ Лейпциг» разгромить «Фортуну»
Футбол / Германия

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Фортуна» принимала «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Хозяева забили три мяча ещё в первом тайме, а во второй половине матча смогли отличиться ещё раз. В составе победителей дубль оформил датский нападающий Юссуф Поульсен, а ещё по голу на свой счёт записали французский защитник Ибраима Конате и австрийский полузащитник Конрад Лаймер. Таким образом, «Фортуна» прервала серию из четырёх побед в Бундеслиге.

«РБ Лейпциг» (34 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на 14 очков от лидирующей дортмундской «Боруссии». «Фортуна» (21) – на 14-й строчке. Посмотреть полную таблицу Бундеслиги можно на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 19-й тур
27 января 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
0:4
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 – Поульсен – 2, 0:2 – Конате – 9, 0:3 – Поульсен – 16, 0:4 – Лаймер – 68
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