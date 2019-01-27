Дубль Ю. Поульсена помог «РБ Лейпциг» разгромить «Фортуну»

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Фортуна» принимала «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Хозяева забили три мяча ещё в первом тайме, а во второй половине матча смогли отличиться ещё раз. В составе победителей дубль оформил датский нападающий Юссуф Поульсен, а ещё по голу на свой счёт записали французский защитник Ибраима Конате и австрийский полузащитник Конрад Лаймер. Таким образом, «Фортуна» прервала серию из четырёх побед в Бундеслиге.

«РБ Лейпциг» (34 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на 14 очков от лидирующей дортмундской «Боруссии». «Фортуна» (21) – на 14-й строчке. Посмотреть полную таблицу Бундеслиги можно на «Чемпионате».