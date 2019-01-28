Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Матч состоялся в Риме на стадионе «Олимпико». Встречу обслуживал арбитр Марко Гуида.

Счёт был открыт на 59-й минуте, полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан отправил мяч в собственные ворота.

Равновесие на 74-й минуте восстановил Жоау Канселу.

Победу туринскому клубу принёс Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 88-й минуте.

Эта победа стала для «Ювентуса» третьей подряд в матчах Серии А.

После матча «Ювентус», набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (32) остался на восьмом месте.

В следующем туре «Ювентус» дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 2 февраля. «Лацио» предстоит выездная встреча с «Фрозиноне», которая пройдёт 4 февраля.