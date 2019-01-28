Магнуссон: Чакыр просто обокрал ЦСКА в матче Лиги чемпионов

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон вспомнил о своём удалении в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2), который прошёл 7 ноября 2018 года. Футболист выразил мнение, что главный арбитр той встречи Джюнейт Чакыр решением показать ему вторую жёлтую карточку «обокрал» московскую команду.

Магнуссон был удалён на 56-й минуте при счёте 1:1. Спустя три минуты после того, как «армейцы» остались вдесятером, «Рома» забила гол и впоследствии смогла довести встречу до победы. После игры Хёрдур опубликовал в «Твиттере» фотографию эпизода, после которого получил вторую жёлтую карточку, со следующими словами: «Это заслуживает второй жёлтой карточки? На мой взгляд, выглядит как идеальный отбор».

«До игры с «Ромой» удалялся с поля, может быть, только раз, но в таких больших матчах – никогда. Судья тогда нас просто обокрал.

Что касается моего сообщения в «Твиттере» после матча, то один человек из УЕФА, кажется, поставил лайк. Ясно, что это ничего не изменит. Я просто сказал правду: судейство было из рук вон плохим. Мне очень жаль, что нечаянно подвёл команду. Реально сильно переживал», — сказал Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Хёрдура Магнуссона.