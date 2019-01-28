«Уотфорд» не продаст Деулофеу в «Милан» менее чем за € 25 млн

«Уотфорд» не намерен отпускать нападающего Жерара Деулофеу в аренду в «Милан», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Тем не менее, по информации источника, английский клуб готов рассмотреть предложения о полноценном переходе 24-летнего футболиста. При этом минимальная сумма, за которую «шершни» могут расстаться с форвардом, составляет € 25 млн.



Деулофеу является воспитанником «Барселоны», за которую начал выступать в 2011 году. В 2015 году он перешёл в «Эвертон», откуда в 2017-м уехал в аренду в «Милан». В том же году каталонский клуб вернул форварда, однако уже спустя полгода отдал его в аренду «Уотфорду». Минувшим летом «шершни» выкупили права на футболиста.



В нынешнем сезоне Деулофеу провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Милан» заинтересован в возвращении Деулофеу на правах аренды