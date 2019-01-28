Кагава: я не могу закончить карьеру, не поиграв в Испании

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава может покинуть свою команду и продолжить карьеру в Испании.



«Возможно, сейчас нужно сменить клуб, переехать и бросить новый вызов. Я не боюсь поехать в другую страну. Я уже играл в Германии и Англии, теперь думаю об Испании. Это будет самым важным вызовом в моей карьере. Я не могу закончить карьеру, не поиграв в этой стране», – цитирует AS Кагаву.

В нынешнем сезоне Кагава принял участие только в двух матчах немецкой Бундеслиги, а также провёл по одной встрече в Кубке Германии и Лиге чемпионов. Синдзи вернулся в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» в конце лета 2014 года. Ранее он защищал цвета дортмундского клуба с 2010 по 2012 год.



«Боруссия», набрав 48 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии.