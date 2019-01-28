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Аквалангисты приступят к поискам Салы и пропавшего самолёта

Фото: Stu Forster/Getty Images
Аквалангисты приступят к поискам Салы и пропавшего самолёта
Футбол / Англия

Аквалангисты в ближайшее время начнут поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает Goal.com.

Напомним, в зимнее трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным. Позже семья пропавшего футболиста собрала € 300 тыс. для продолжения поисков самолёта.

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