Аквалангисты приступят к поискам Салы и пропавшего самолёта

Аквалангисты в ближайшее время начнут поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает Goal.com.



Напомним, в зимнее трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.



Ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным. Позже семья пропавшего футболиста собрала € 300 тыс. для продолжения поисков самолёта.

Тренер «Кардиффа»: исчезновение Салы заставило меня задуматься об уходе