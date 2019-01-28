Тренер «Кардиффа»: исчезновение Салы заставило меня задуматься об уходе

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок признался, что исчезновение новичка команды Эмилиано Салы заставило его задуматься об уходе из футбола.



«Если бы это был мой сын, я бы не прекратил поисков. Необходимо уважать его семью. Игроки опечалены, некоторые из них общаются со специалистами. Я думаю, в такие моменты футбол особенно важен. Это позволяет немного отвлечься от трагедии, выйти из постоянного мрака. Люди говорят, что жизнь продолжается, но у нас было всего 10 дней.



Исчезновение Салы заставило меня задуматься об уходе с поста тренера. Да, прошлая неделя была самой трудной в моей карьере. Я понял, что есть более важные вещи в жизни. Чтобы понять это, нужно пережить страшное событие. Я знаю, что выгляжу разбитым. Я устал. Мой возраст не облегчает работу, но дело не только в нём. Но недавно была трагедия с владельцем „Лестера“, теперь исчезновение Салы. Слишком много ужасных событий за короткий срок. Это отнимает душевные силы и заставляет задуматься о многих вещах», — приводит слова Уорнока The Guardian.

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