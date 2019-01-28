Тульский «Арсенал» объявил о переходе буркинийского защитника Коне

Буркинийский защитник Бакари Коне перешёл в тульский «Арсенал», сообщает официальный «твиттер» клуба.

Коне являлся свободным агентом, поэтому достался «Арсеналу» бесплатно. Футболист подписал контракт с тульским клубом до лета 2020 года.

30-летний Коне является воспитанником ивуарийского клуба «Абиджан». Затем он перешёл в буркинийский клуб «Этуаль Филант». В 2006 году Коне перебрался в Европу и оказался в «Генгаме». Через пять лет его выкупил «Лион» за € 2 млн, что стало самым дорогим трансфером в его карьере. В составе «Лиона» игрок — обладатель Кубка и Суперкубка Франции. В дальнейшем выступал за «Малагу», «Страсбург» и «Анкарагюджю», который покинул несколько дней назад. За сборную Буркина-Фасо провёл более 80 матчей.