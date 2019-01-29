СМИ: «Галатасарай» увеличил предложение по Зе Луишу, игрок готов к переходу

«Галатасарай» сделал «Спартаку» новое предложение по нападающему Зе Луишу, сообщает Futbol Arena.

Ранее сообщалось об отказе москвичей продавать Зе Луиша за € 7,5 млн. По информации издания, турецкий клуб увеличил предложение до € 10 млн. Отмечается, что «Спартак» хочет получить за форварда 15 млн, но может согласиться и на меньшую сумму.

По данным источника, сам футболист готов перейти из «Спартака» в «Галатасарай», где ему предлагают контракт на 3,5 года, по которому он будет зарабатывать от € 3 млн за сезон.

Зе Луиш перешёл в стан московского клуба летом 2015 года. В составе «Спартака» футболист из Кабо-Верде стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.



В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей (два — с пенальти) и получил три жёлтые карточки.