Заболотный: сказал бы Месси: «Лео, бей по воротам, я добью все твои удары»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный ответил на вопросы болельщиков на YouTube-канале МЯЧ Production.

«Самое нелюбимое упражнение на сборах — это длинные бега. В перерывах между тренировками я сплю, восстанавливаюсь, процедуры всякие. Если хватает времени могу фильм посмотреть, книгу почитать. Последняя книга — «Шантарам», сейчас читаю.



В футбольной школе меня называли Заба. Сейчас в «Зените» так же. Любимое место в Санкт-Петербурге — Невский проспект, люблю погулять с женой, с детьми, просто пройтись и пропитаться этой энергией.



Самый памятный гол — в ворота ЦСКА, когда выступал за «Тосно». Пока самый памятный и самый красивый. Почти из-за штрафной головой ударил. Самых памятных промахов в последнее время не было.



Из мемов понравился тот, где я с «Золотым мячом» стою в пиджаке.



Лучшие качества Семака — общительный, искренний, работоспособный. Как можно его разозлить? Неверно выполнить тактическое действие или не добежать.



Любимая кричалка «Виража» — «Доминируй, унижай».



На заставке в телефоне у меня мои ноги. Всё, что у меня сейчас есть, благодаря им.



Лучший защитник, против которого я играл, — Тьяго Силва. Он классно читает игру, на шаг опережает тебя.



Месси или Роналду? Роналду, он профессионал. Неймар или Мбаппе? Мбаппе, мне он больше симпатичен. Мечтаю забить Нойеру. Был шанс, но не получилось. Если бы мог поменяться телами с зарубежным форвардом на один день, выбрал бы Гарри Кейна. Если бы вышел вместе с Месси, то перед матчем сказал бы ему: «Лео, бей по воротам, я добью все твои удары», — сказал Заболотный.