«Манчестер Юнайтед» предложил Мате продлить контракт на один год

«Манчестер Юнайтед» предложил полузащитнику Хуану Мате подписать новый контракт сроком на один год, сообщает Evening Standard. Действующее соглашение с 30-летним футболистом истекает по окончании этого сезона.

Издание отмечает, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер доволен игрой испанского футболист и хочет сохранить Мату в команде ещё на один сезон. Хавбеку был предложен однолетний контракт с дополнительной опцией его продления ещё на 12 месяцев.

Сам Мата размышляет над предложением, потому как у него есть варианты продолжения карьеры в Италии. Хавбек переехал в Англию в 2011 году, перейдя из «Валенсии» в «Челси». Сумма трансфера составила € 26,7 млн. В январе 2014 года он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 44,73 млн.