«Урал» расторг контракт с Ходжаниязовым

«Урал» разорвал контракт с защитником Джамалдином Ходжаниязовым. Соглашение с футболистом было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

«Мы желаем Джамалдину успешного продолжения карьеры и стабильного получения игровой практики!», — говорится в официальном «твиттере» уральской команды.

В нынешнем сезоне Ходжаниязов сыграл два матча, в которых результативными действиями не отметился. Состав екатеринбургского клуба хавбек пополнил летом пошлого года на правах свободного агента.

Ходжаниязов является воспитанником футбольной академии имени Юрия Коноплёва из Тольятти. В 2012 году он перешёл в «Зенит» и в 17 лет дебютировал в РФПЛ, а также в квалификации Лиги чемпионов. В 2014 году выступал на правах аренды за «Амкар». В августе 2015 года перешёл в датский клуб Суперлиги «Орхус», в составе которого за два сезона провёл 41 матч. Во второй половине прошлого сезона выступал за «Динамо СПб».

«Урал» после 17 туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место, имея в активе 22 очка.