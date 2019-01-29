«Арсенал» заплатил Венгеру и его тренерскому штабу € 19 млн за увольнение

Стали известны подробности отставки французского специалиста Арсена Венгера с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает The Times.

По данным источника, английский клуб выплатил Венгеру и его тренерскому штабу € 19 млн за досрочный разрыв контрактов, которые действовали до лета 2020 года. Клуб в полном объёме выплатил всем тренерам зарплату, которая причиталась по контрактам.

69-летний Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии, по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, а также доходили до финала Лиги чемпионов.

Преемником Венгера на посту наставника клуба стал Унаи Эмери. После 23 туров «Арсенал», набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.