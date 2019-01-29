Эмери: у «Арсенала» будут шансы потратить деньги летом

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что в текущее трансферное окно лондонский клуб, скорее всего, обойдётся без приобретений. Ранее сообщалось об интересе «канониров» к Ивану Перишичу, Денису Суаресу и Малькому.

«Клуб говорит мне, что в этот момент не стоит покупать игроков. Но также мне говорят, что летом всё будет по-другому и у нас будут шансы потратить деньги. Для меня проще всего попросить больше игроков, но я люблю работать со своими футболистами. Моя задача — улучшить их.

Я доволен игроками, у нас их достаточно, чтобы добиться больших высот в Премьер-лиге и Лиге Европы. В чемпионате мы стремимся быть в первой четвёрке», — цитирует испанского специалиста Goal.

«Арсенал» на сегодня занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.