Мората: мечтал сыграть за «Атлетико» ещё с тех пор, как в детстве подавал мячи

Нападающий Альваро Мората прокомментировал свой переход в мадридский «Атлетико».

«Я мечтал сыграть за „Атлетико“ ещё с тех пор, как в детстве подавал мячи. Я очень горжусь этим шагом, я знаю клуб, стадион, игроков. Это действительно счастливый момент для меня, я не могу дождаться, чтобы начать выступления за клуб. Я долго думал об этом и смотрел много последних матчей „Атлетико“. Я уже чувствовал, что являюсь частью этого клуба, и теперь очень мотивирован, чтобы отдать ему всё», — приводит слова Мораты Marca.

«Атлетико» арендовал 26-летнего Морату у «Челси» до лета 2020 года с правом последующего выкупа. Напомним, что ранее он выступал за мадридский «Реал». В нынешнем сезоне форвард провёл 16 матчей в чемпионате Англии и забил пять голов.