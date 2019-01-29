В расположение «Тюмени» прибыл арендованный у ЦСКА полузащитник

В расположение «Тюмени» на Кипре прибыл арендованный из ЦСКА полузащитник Астемир Гордюшенко. 21-летний игрок приехал в Айя-Напу. Новобранец «Тюмени» чуть разминулся с командой, которая отправилась в Лимасол на контрольную встречу против сербских «Чукаричек» (1:3).



«Мы подписали молодого и талантливого игрока. Гордюшенко – качественное усиление нашей команды из РПЛ. Считаю, что текущий трансферный период ФК «Тюмень» провёл удачно», — цитирует пресс-служба клуба главного тренера сибиряков Горана Алексича.



Гордюшенко может дебютировать за новый клуб 2 февраля в товарищеской игре против латвийского РФШ. 21-летний игрок является выпускником ДЮСШ ЦСКА. В составе «армейского» клуба хавбек дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также обладателем Суперкубка России. Его контракт с московским клубом действует до лета 2020 года.

«Тюмень» арендовала полузащитника ЦСКА Гордюшенко