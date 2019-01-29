Паредес: очень горд, что присоединился к «ПСЖ»

Полузащитник Леандро Паредес, который перешёл из «Зенита»в «ПСЖ», поделился своими эмоциями от трансфера. Аргентинец выступал за петербургский клуб с 2017 года.



«Очень горд, что присоединился к „ПСЖ“. После выступлений в Италии и России у меня появилась возможность открыть для себя новый чемпионат. В первую очередь я буду играть за один из самых престижных клубов мира.



Хочу поблагодарить владельца и тренера за то доверие, которое они оказали, когда подписывали со мной контракт. Я сделаю всё, чтобы дать своей команде то, чего от меня ожидают как от футболиста полузащиты. С нетерпением жду встречи с атмосферой стадиона «Парк де Пренс», — цитирует аргентинского футболиста официальный сайт «ПСЖ».

«Зенит» объявил об уходе Паредеса в «ПСЖ»