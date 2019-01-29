Ракитич: надеюсь, «Барселона» продлит со мной контракт

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сообщил, что он хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

«Я хочу остаться в команде. Надеюсь, что клуб продлит со мной контракт и я задержусь ещё на много лет. Я очень счастлив в „Барселоне“, это знают все, прежде всего президент. Мне не нужно больше ничего говорить.

Повлияет ли на моё будущее приход де Йонга? Люди, которые знают меня, понимают, что я просто хочу играть. Я буду решать все проблемы спокойно и с большим рвением. Мне 30 лет, и это лучший момент в моей карьере. Я хочу наслаждаться футболом и быть в «Барселоне», — приводит слова Ракитича Goal.com.

30-летний Ракитич перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.