СМИ: Фалькао жаловался дочери Рыболовлева на поведение Анри

Стали известны очередные подробности отношений между футболистами «Монако» и бывшим главным тренером команды Тьерри Анри.



Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на France Football, французский специалист в ходе тренировок показывал нападающему Радамелю Фалькао, как просить у партнёров передачу, забегая за защитников. Капитану «Монако» совет Анри пришёлся не по душе, и он пожаловался на его поведение дочери владельца клуба Дмитрия Рыболовлева.



Также экс-наставник монегасков после назначения начал оказывать постоянное давление на возрастных лидеров команды, среди которых всё тот же Фалькао, Камил Глик, Жемерсон и Андреа Раджи. Утверждается, что Анри грозил им лишением места в составе и заменой на более молодых исполнителей.



Помимо этого, по информации источника, большая часть руководства «Монако» была против приобретения у «Челси» полузащитника Сеска Фабрегаса. Однако Анри предпочёл прислушаться к своему агенту и настоял на переходе испанца.



Также издание сообщает, что нынешний главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вёл переговоры о переходе полузащитника Желсона Мартинша из «Атлетико» на правах аренды, когда Анри ещё руководил монегасками. Утверждается, что об этом своим партнёрам рассказал хавбек Тома Лемар.

Фабрегас: уверен, Анри будет отличным тренером