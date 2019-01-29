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ЦСКА одолел «Норшелланн» в товарищеском матче

ЦСКА одолел «Норшелланн» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Подошёл к концу товарищеский матч ЦСКА — «Норшелланн». Игра прошла в Ла-Манге (Испания) и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.

Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Фёдора Чалова, реализовавшего пенальти. На 38-й минуте ЦСКА удвоил преимущество усилиями полузащитника Ивана Облякова. Уже во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек Андреас Ольсен сократил отставание датской команды, однако до конца матча «Норшелланн» так и не сумел сравнять счёт.

Товарищеские матчи (клубы)
29 января 2019, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2:1
Норшелланн
Фарум, Дания
1:0 – Чалов – 20 (пен), 2:0 – Обляков – 38, 2:1 – Ольсен – 61

ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе. Выше «армейцев» располагаются «Зенит» (34) и «Краснодар» (33). В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 3 марта предстоит гостевая встреча с тульским «Арсеналом».

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