ЦСКА одолел «Норшелланн» в товарищеском матче

Подошёл к концу товарищеский матч ЦСКА — «Норшелланн». Игра прошла в Ла-Манге (Испания) и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.



Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Фёдора Чалова, реализовавшего пенальти. На 38-й минуте ЦСКА удвоил преимущество усилиями полузащитника Ивана Облякова. Уже во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек Андреас Ольсен сократил отставание датской команды, однако до конца матча «Норшелланн» так и не сумел сравнять счёт.

ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе. Выше «армейцев» располагаются «Зенит» (34) и «Краснодар» (33). В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 3 марта предстоит гостевая встреча с тульским «Арсеналом».