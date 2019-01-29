Черышев начнёт матч с «Хетафе» на скамейке запасных

«Валенсия» и «Хетафе» объявили составы на второй матч 1/4 финала Кубка Испании. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начнёт игру на скамейке запасных.

«Валенсия»: Доменек, Пиччини, Гайя, Гарай, Паулиста, Солер, Васс, Парехо, Торрес, Родриго, Лоренсо.

Запасные: Нето, Дьякаби, Латорре, Черышев, Ли, Гамейро, Санчес.

«Хетафе»: Чичисола, Суарес, Антунеш, Дьене, Кабрера, Фламини, Портильо, Максимович, Кристофоро, Молина, Мата.

Запасные: Сория, Гонсалес, Микель, Сайс, Арамбарри, Анхель, Дуро.

Матч «Валенсия» — «Хетафе» состоится сегодня, 29 января, в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнётся в 23:30 мск.

Напомним, первый матч, который состоялся в Хетафе 22 января, завершился победой хозяев поля со счётом 1:0.