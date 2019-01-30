«Милан» выбил «Наполи» из Кубка Италии благодаря дублю Пёнтека

Подошёл к концу матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Наполи». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу россонери.



Хозяева вышли вперёд уже на 10-й минуте – дебютным голом за клуб отметился нападающий Кшиштоф Пёнтек, перешедший из «Дженоа» в это трансферное окно. Спустя 17 минут поляк записал на свой счёт дубль. До конца встречи счёт так и не изменился.



Победив «Наполи», «Милан» стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Италии. Другие четвертьфинальные матчи состоятся сегодня, 30 января, и завтра, 31 января. Участие в турнире продолжают принимать «Интер», «Лацио», «Фиорентина», «Рома», «Аталанта» и «Ювентус». С расписанием матчей и сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

