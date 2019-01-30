Болельщики «Кардиффа» устроили перформанс в честь Салы перед игрой с «Арсеналом»

Болельщики «Кардифф Сити» устроили перформанс в честь пропавшего новичка клуба Эмилиано Салы перед началом матча 24-го тура английской Премьер-лиги, который состоялся накануне, 29 января (1:2).



Перед стартовым свистком была организована минута молчания. Футболисты встали в центральном круге, а болельщики «Кардиффа» окрасили свой сектор в жёлтый цвет, который является основным у бывшего клуба аргентинца – французского «Нанта».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» валлийского клуба.



Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в это зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.