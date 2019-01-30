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Бенитес: игроки «Ньюкасла» в матче с «Ман Сити» бились за футболку и болельщиков

Бенитес: игроки «Ньюкасла» в матче с «Ман Сити» бились за футболку и болельщиков
Футбол / Англия

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес оценил выступление команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).

«Мы не просто одержали победу – мы выиграли у очень хорошей команды. Все хотели увидеть, как долго мы сможем не пропускать, и хотя «Сити» забил уже на первой минуте, игроки «Ньюкасла» здорово отреагировали на это.

Я очень доволен своими футболистами и болельщиками клуба. Заполучить три очка таким образом… Каждый на поле играл за футболку, за фанатов и за каждого в этом клубе. Они отдают себя в каждом матче, и болельщики ценят это. Теперь важно продолжать усердно работать.

Для такого результата было важно объединить усилия, и мы сделали это. Никто на стадионе не ожидал нашей победы, но все думали о том, что нужно сделать для команды. Думаю, все должны быть довольны», — цитирует Бенитеса BBC.

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