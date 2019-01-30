Головин: уверен, «Монако» удастся выправить своё положение в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями о вылете команды из Кубка французской лиги. Накануне, 29 января, монегаски потерпели поражение в полуфинальном матче с «Генгамом» (2:2, серия пенальти — 4:5).



«Понятно, что непросто играть в меньшинстве большую часть матча. Тем не менее у нас были шансы выиграть. Все бились до последнего и отдали все силы на поле. Хорошо, что удалось забить. Теперь будем готовиться к следующей игре и сконцентрируемся на матчах чемпионата. Уверен, у нас получится выправить нашу турнирную ситуацию», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



В матче с «Генгамом» Головин открыл счёт своим голам за «Монако», забив на 24-й минуте. 22-летний хавбек перешёл в стан монегасков минувшим летом из ЦСКА за € 30 млн, став самым дорогим игроком в истории российского футбола.

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