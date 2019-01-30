Защитник «Кардиффа»: после трагедии с Салой игроки не хотели заходить в самолёт

Защитник «Кардифф Сити» Сулейман Бамба рассказал о влиянии, оказанном на команду пропажей нападающего Эмилиано Салы.



«Сложно описать, что сейчас чувствуют игроки. Это очень непривычная ситуация, большая трагедия. Она повлияла на всех: на парней, город и клуб. Нам уже оказали определённую помощь. Мы летаем на гостевые матчи на самолёте, и некоторые из ребят начали думать: «Я больше туда не пойду». К счастью, тренер и клуб нашли человека, который будет говорить с нами, если это будет необходимо. Думаю, некоторым это действительно требуется. Надеюсь, в ближайшие недели мы станем чувствовать себя лучше», — цитирует Бамбу FourFourTwo со ссылкой на BBC.



Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в это зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

На «Эмирейтс» устроили акцию памяти Эмилиано Салы. Это было очень трогательно Салу внесли в заявку на матч с «Арсеналом», а игроки вышли на поле с букетами нарциссов.