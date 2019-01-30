Семак: надеюсь, в «ПСЖ» Паредес будет мало времени проводить без мяча

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем Бранислава Ивановича и Луиша Нету, а также прокомментировал уход в «ПСЖ» Леандро Паредеса.



«С ними дела обстоят хорошо, Бранислав и Луиш в команде. По поводу их будущего определимся ближе к завершению сезона. Решать будем в зависимости от многих обстоятельств. У Ивановича есть определённое условие, при котором контракт продлевается. С Нету мы уже разговаривали. Мы понимаем его позицию, у нас есть своя позиция.



Мы сейчас находимся в поиске, пытаемся прорабатывать разные варианты. Думаю, что и как можно изменить. Хочется поблагодарить Паредеса за его работу и игру в «Зените». Я уже говорил, что в команде должны играть те, кто хочет этого. Никто удерживать никого не будет. Мы отпускаем игрока в более сильный чемпионат и клуб. Думаю, этот трансфер всех устроил, учитывая, что были соблюдены интересы как игрока, так и «Зенита». Для главного тренера, конечно, потеря хорошего, очень качественного игрока – это минус. Но работа тренера заключается в том, чтобы думать, как заменить ушедшего футболиста и добиваться результата.



Лично я рад за Паредеса. Желаю ему играть как можно больше, радовать болельщиков. Футбольные качества у него фантастические. С мячом он умеет делать практически всё. Надеюсь, в «ПСЖ» он будет мало времени проводить без мяча.



Мы работаем над усилением, ждём и просматриваем огромное количество игроков, которые могли бы усилить нашу команду. Делаем то, что и должны делать. Я уже говорил: если будет возможность пригласить на любую позицию игроков, которые сильнее наших, то воспользуемся этим. Естественно, за разумные деньги», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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