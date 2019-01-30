Семак рассказал, на какой позиции видит Ракицкого в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переходе защитника Ярослава Ракицкого, ранее выступавшего за «Шахтёр».

«Хочу поблагодарить руководство за этот трансфер и самого Ярослава за то, что он принял предложение «Зенита». Я не сомневаюсь в его профессиональных и личностных качествах. Рад, что такой игрой будет помогать команде добиваться наших целей. Нас ждёт большой путь, а времени мало. Уже завтра мы улетаем на сбор. Наш новичок попадает с корабля на бал, но, думаю, никаких сложностей у него не возникнет из-за смены команды и места жительства. В «Шахтёре» Ярослав выступал на протяжении длительного времени, внёс большой вклад в историю клуба. Надеюсь, новый этап сложится для него столь же успешно. Уверен, сотрудничество будет плодотворным.



Ярослав может играть в схеме и с четырьмя защитниками, и с тремя. У него прекрасное понимание игры и хорошее начало атаки. Это очень важно. Мы знаем все его плюсы, постараемся их максимально использовать. Будем при выборе тактики исходить из состояния наших футболистов и выбора на тех или иных позициях.



Думаю, маловероятно, что мы будем его использовать на каких-то непривычных позициях. Наша задача – ставить Ярослава туда, где ему будет удобно и комфортно. И где, на наш взгляд, он будет приносить наибольшую пользу. На данный момент это позиция центрального защитника. Но, может, игра убедит попробовать его в другой роли, подняться выше», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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