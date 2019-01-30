Трабукки занял пост селекционера в «Оренбурге»

Агент Марко Трабукки занял пост в «Оренбурге» и отныне будет работать специалистом по селекционной работе клуба. Эту информацию подтвердил вратарь команды Александр Довбня.



«Да, нам его представил президент клуба. Моё мнение — не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе всё было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на сто процентов, мы идём неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю», — цитирует Довбню «Р-Спорт».



В конце декабря «Чемпионат» сообщил, что Трабукки займёт должность в «Оренбурге». Ожидалось, что, если это произойдёт, в связке с ним будет работать Тимур Гурцкая, который тоже будет иметь непосредственное отношение к комплектованию команды. Ранее Трабукки и Гурцкая активно сотрудничали с московским «Спартаком», и с их помощью красно-белые совершили несколько трансферов.

Трабукки может стать спортивным директором «Оренбурга»