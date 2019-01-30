Комличенко: благодарен руководству «Краснодара», что пошли мне навстречу

Нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал новость о выкупе чешским клубом его трансфера у «Краснодара».



«Конечно, очень благодарен руководству «Краснодара», что пошли мне навстречу. Сейчас хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, моим учителям из академии «Краснодара». Это мой дом, клуб дал мне футбольное образование, дорогу в большой футбол. Всегда буду помнить это и ценить. Рад, что подписал полноценный контракт.



Сейчас у нас завершился второй сбор. «Млада Болеслав» в рабочем режиме готовится ко второй части чемпионата», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



23-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». Летом 2017 года Николай был арендован клубом «Млада Болеслав» из одноимённого чешского города. В нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Чехии Комличенко забил 18 мячей и возглавляет список бомбардиров турнира.

«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» права на Комличенко