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Солари: «Реал» — лучший клуб в истории футбола

Солари: «Реал» — лучший клуб в истории футбола
Футбол / Испания

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари отметил, что считает мадридский клуб лучшим в истории. Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не внёс «сливочных» в свой топ-3 лучших команд десятилетия и отдал предпочтение «Баварии», «Ювентусу» и «Барселоне».

«Думаю, Хосеп сделал это специально. Но мы не собираемся сражаться за одно десятилетие, потому что „Реал“ — лучший клуб в истории футбола. Мадридский клуб никогда никого не недооценивает, несмотря на ситуацию, и именно поэтому он велик», — приводит слова Солари AS.

За 21 тур «Реал» набрал 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 49 очков. Второе место занимает мадридский «Атлетико» (44).

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