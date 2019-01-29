«Реал» интересуется нападающим «Айнтрахта» Йовичем

Мадридский «Реал» следующим летом рассмотрит вариант с трансфером нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича, сообщает AS.

Йович перешёл в «Айнтрахт» из «Бенфики» на правах аренды в июне 2017 года. Ожидается, что по окончании нынешней кампании клуб из Франкфурта выкупит 21-летнего серба.

Интерес к Луке проявляют также каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне немецкой Бундеслиги Йович забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи в 17 матчах (13 — в основе). Форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

«Реал», набрав 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. 3 февраля «сливочные» на своём поле проведут матч 22-го тура с «Алавесом». Начало встречи запланировано на 22:45 мск.