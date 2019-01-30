РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) снял с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.



«В связи с исполнением ООО «ФК «Рубин» г. Казани решения Палаты по разрешению споров от 14 августа 2018 года по делу (по заявлению ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодара в отношении ООО «ФК «Рубин» г. Казани о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Подберёзкина В.М.) снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ООО «ФК «Рубин» г. Казани, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.



Казанский «Рубин» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице.

«Рубин» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче