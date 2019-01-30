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«Рубин» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче

«Рубин» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Казанский «Рубин» продолжает подготовку к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги на сборе в Турции. Сегодня, 30 января, казанская команда провела товарищеский матч со словацким «Слованом». Встреча команд завершилась со счётом 2:2.

В составе казанской команды голами отметились защитник Данил Степанов и полузащитник Руслан Камболов, успешно реализовавший 11-метровый удар. За «Слован» забили футболисты Александр Чаврич и Андраж Шпорар, реализовавший пенальти.

Казанский «Рубин» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице. Братиславский «Слован» за 18 матчей набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Словакии.

Товарищеские матчи (клубы)
30 января 2019, среда. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
2:2
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 – Чаврич – 1, 1:1 – Камболов – 58 (пен), 2:1 – Степанов – 70, 2:2 – Шпорар – 76 (пен)
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