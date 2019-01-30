«Рубин» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» продолжает подготовку к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги на сборе в Турции. Сегодня, 30 января, казанская команда провела товарищеский матч со словацким «Слованом». Встреча команд завершилась со счётом 2:2.



В составе казанской команды голами отметились защитник Данил Степанов и полузащитник Руслан Камболов, успешно реализовавший 11-метровый удар. За «Слован» забили футболисты Александр Чаврич и Андраж Шпорар, реализовавший пенальти.



Казанский «Рубин» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице. Братиславский «Слован» за 18 матчей набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Словакии.